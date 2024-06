Kinderreport 2024: "Mehr politisches Mitgestalten für junge Menschen!"

Das Deutsche Kinderhilfswerk hat nachgefragt, wie es steht um die Demokratiefähigkeit in Deutschland und stellt die Ergebnisse im Kinderreport Deutschland 2024 vor. Eine Erkenntnis: Junge Menschen sind nicht politikmüde.

Am Zustand unserer Demokratie in Deutschland zu zweifeln ist erlaubt, geradezu erwünscht. Seit dem Wahlsonntag wird die ganze Woche schon überall diskutiert, was die Wahlergebnisse bedeuten für die Demokratie. Noch vor der Wahl hat das Deutsche Kinderhilfswerk nachgefragt, wie es um die Demokratiefähigkeit in Deutschland steht und die Ergebnisse im Kinderreport Deutschland 2024 vorgestellt. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck erläutert Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, wie groß das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen in die Demokratie ist. Er fordert mehr politische Mitgestaltungsmöglichkeiten für junge Menschen und findet: "Kinder und Jugendliche sind nicht politikmüde."