Mit einem Überraschungsauftritt von Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat der Parteitag der US-Demokraten in Chicago begonnen. Harris soll am Donnerstag zum Abschluss formell die Kandidatur ihrer Partei annehmen. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch:

Vizepräsidentin Harris rief die Delegierten auf, entschlossen um das Weiße Haus zu kämpfen. Zu Präsident Joe Biden sagte Harris, sie sei ihm auf ewig dankbar. Unser Korrespondent Ralf Borchard sagte, Biden habe bei seinem Auftritt "ergriffen" gewirkt: "Es ist Joe Biden anzumerken, dass es ein schwieriger Moment für ihn ist. Eigentlich dachte er, er steht hier im Mittelpunkt bei diesem Parteitag - jetzt steht Kamala Harris im Mittelpunkt. Es gab schon vor seiner Rede viel Dank an ihn, auch von Kamala Harris."

Riedbahn-Baustelle: Besuch von Wissing und Bahnmanagern

Seit Mitte Juli ist eine der am stärksten befahrenen Bahnstrecken in Deutschland voll gesperrt: Auf der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim ist noch bis Mitte Dezember eine Generalsanierung in Gang.

Bahn zieht Zwischenbilanz

Heute will die Deutsche Bahn bei einem Pressetermin eine erste Zwischenbilanz der Arbeiten ziehen. Es handelt sich um die bundesweit erste Strecke, die mit dem neuen Verfahren generalsaniert wird. Für insgesamt 40 Abschnitte ist dies bis ins Jahr 2031 geplant. Am Vormittag will sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) von Bahnmanagern auf der Baustelle über den Stand der Arbeiten informieren lassen.