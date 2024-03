per Mail teilen

Joe Biden und Donald Trump haben sich bei den Vorwahlen ihrer Parteien die notwendigen Delegiertenstimmen gesichert. Beide stehen für die US-Präsidentenwahl fest. Das erste Thema.

Joe Biden von Demokraten und Donald Trump von den Republikanern sind aller Voraussicht nach die Kandidaten für die US-Präsidentenwahl im November. Beide sicherten sich nach den jüngsten Vorwahlen die notwendige Zahl an Delegiertenstimmen. Offiziell gekürt werden die Kandidaten bei den Parteitagen im Sommer.

Den tief gespaltenen USA steht nun ein erbitterter Wahlkampf bevor, bei dem sich zwei im gegnerischen Lager jeweils äußerst unpopuläre Kontrahenten ein erbarmungsloses Kopf-an-Kopf-Rennen ums Weiße Haus liefern werden. Der Wahlausgang dürfte für die USA wegweisend sein und auch über die Rolle der größten Volkswirtschaft und Militärmacht in der Welt entscheiden.

1 FC Saarbrücken erreicht Halbfinale im DFB-Pokal

Der Drittligist 1. FC Saarbrücken feiert im DFB-Pokal die nächste Sensation und wirft mit Borussia Mönchengladbach den dritten Bundesligisten in Folge aus dem Turnier. Saarbrücken siegte im Viertelfinale mit 2:1. Amine Naifi (11. Minute) und Kai Brünker (90.+3) trafen für den Drittligisten, der zuvor unter anderem den FC Bayern München und Eintracht Frankfurt ausgeschaltet hatte. Im Halbfinale am 2. April spielt der 1. FC Saarbrücken gegen den 1. FC Kaiserslautern um den Einzug ins Finale in Berlin.