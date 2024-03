Viele Tote und Verletzte, Berichte über Schüsse: Noch ist unklar, was genau sich bei der Ankunft von Hilfslieferungen in Gaza abgespielt hat. Sicher ist: Es kam zu einer Tragödie.

Hamas spricht von mehr als 100 Toten

Sicher ist nur, dass viele Menschen getötet und verletzt wurden. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen spricht inzwischen von mindestens 104 Toten und 760 Verletzten. Unabhängig überprüfen lassen sich die Zahlen nicht - doch es scheint klar, dass es die vielen Opfer bei der Verteilung von Hilfsgütern gab.

Erstes Urteil im Prozess gegen mehrere Eritreer

Im ersten Prozess gegen einen Beteiligten an den Ausschreitungen im September am Rande einer Veranstaltung von regierungstreuen Eritreern in Stuttgart hat das Amtsgericht gestern Abend noch das Urteil gesprochen. Ein 29-jähriger Angeklagte muss für drei Jahre und neun Monate in Haft.