Info-Date am Morgen: Hochwasser in Rheinland-Pfalz und neue Erkenntnisse zum Gefängnisausbruch in Ludwigshafen

An vielen Bächen und Flüssen in Rheinland-Pfalz herrscht weiterhin Hochwasser. Auch heute ist nicht mit viel Entspannung zu rechnen an Mosel, Glan und Nahe. Dies und weitere Themen des Morgens mit Arne Wiechern.

Pegel der Mosel gestiegen

Viele Wasserstände sind über die Nacht weiter gestiegen. Laut Hochwassermeldezentrum steht der Pegel der Mosel in Trier derzeit bei 8 Meter 70. Für die Altstadt von Zell an der Mittelmosel könnte dieser Pegelstand kritisch werden. Es besteht die Gefahr, dass die Hochwassermauer überflutet und die Altstadt vollläuft. Laut Polizei Zell ist die Altstadt von Zell aktuell noch trocken. Neben der Mosel haben seit Beginn der Woche auch die Pegel der Nebenflüsse wie beispielsweise der Saar und der Sauer ihre Meldehöhe überschritten.

Die Hochwasser- und Sturmlage in der Westpfalz

Am Glan war der Pegel am Mittwochabend noch einmal gestiegen und liegt aktuell bei 4 Meter 80. Es gab laut Polizei keine größeren Überschwemmungen. Ab einem Pegel von 5 Metern sieht man weiteren Handlungsbedarf. Wegen des Sturms sind in der Nacht allerdings einige Bäume in der Südwestpfalz umgefallen. Deshalb sind die Straßen zwischen Rieschweiler-Mühlbach und Battweiler und zwischen Waldfischbach-Burgalben und Leimen gesperrt.

Gefängniswärterin offenbar an Gefangenen-Ausbruch in Ludwigshafen beteiligt

Zu dem Ausbruch eines Häftlings während eines Arzttermins in Ludwigshafen gibt es neue Erkenntnisse. Laut Staatsanwaltschaft Frankenthal hat eine Gefängniswärterin zugegeben, bei der Flucht geholfen zu haben.