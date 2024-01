Ein zum Tode verurteilter Mörder ist in den USA erstmals mit Stickstoff hingerichtet worden. Dieses und weitere Themen des Morgens mit Stefan Eich.

Der 58-jährige Auftragsmörder starb in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Alabama. Über eine Maske auf Mund und Nase wurde ihm Stickstoff zugeführt. Er starb an Sauerstoffmangel.

Proteste gegen die Hinrichtung

In den USA hatte es Proteste gegen diese Hinrichtung gegeben. Die Anwälte des Mannes hatten bis zuletzt versucht, die Hinrichtung zu stoppen. Sie scheiterten auch vor dem Supreme Court, dem obersten Gericht der USA. Der Mann hatte bereits den Hinrichtungsversuch mit einer Giftspritze überlebt.

Tatverdächtiger von St. Leon-Rot kommt möglicherweise in U-Haft

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine Schülerin an einem Gymnasium in St. Leon-Rot im Rhein-Neckar-Kreis entscheidet heute das Amtsgericht in Heidelberg, ob der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft kommt. Der 18-Jährige war nach der Tat geflüchtet. Stunden später wurde er bei einem Verkehrsunfall in Niedersachsen festgenommen. Der Mann soll die gleichaltrige Schülerin mit einem Messer getötet haben.