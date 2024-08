Info-Date am Mittag: Haftbefehl wegen Gaspipeline-Anschlag ++ Aufräumarbeiten nach den Unwettern in BW und RLP

Im Fall der gesprengten Nord-Stream-Pipelines hat der Generalbundesanwalt einen ersten Haftbefehl erwirkt. Er richtet sich gegen einen Ukrainer, der in Polen lebt. Die Pipelines waren Ende September 2022 gesprengt worden. Im Laufe der Ermittlungen konnte zunächst die Segelyacht identifiziert und ihre Route rekonstruiert werden.

Aufräumarbeiten nach den Unwettern in BW und RLP

Nach der Rekordhitze in den vergangenen Tagen haben sich gestern Abend starke Unwetter in mehreren Regionen Deutschlands entladen. In Rheinland-Pfalz sind in und um Trier Keller vollgelaufen und Straßen wurden überflutet. Außerdem sind Bäume umgestürzt. Besonders heftig hat es in Baden-Württemberg der Landkreis Karlsruhe getroffen. Hier wurden unter anderem Autos weggespült und Innenstädte überflutet. In Bruchsal stellt besonders der Schlamm in den Straßen die Feuerwehr vor eine Herausforderung.