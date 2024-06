Info-Date am Mittag: Ukraine-Wiederaufbaukonferenz tagt in Berlin ++ Kommunalwahl im Südwesten: Viele Gremien müssen sich neu aufstellen

Zwei Tage ist die Europawahl jetzt her - und da müssen wir uns spätestens wieder mit der Welt da draußen befassen, zumal Russlands Krieg gegen die Ukraine und der Krieg in Gaza ja auch viel mit der EU zu tun haben. Heute findet in Berlin eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine statt. Und während der Krieg unvermindert weitergeht und auch kein Ende in Sicht ist, wird schon jetzt klar: Es werden hohe Summen gebraucht, eine echte Mammutaufgabe, wie allein die Frage nach dem Energienetz in der Ukraine zeigt.

Kommunalwahl im Südwesten: Viele Gremien müssen sich neu aufstellen

Nicht nur das EU-Parlament ist neu gewählt worden - in vielen Bundesländern, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, sind die Kommunalparlamente neu gewählt worden. Der Trend, dass die Volksparteien weiter verlieren und die AfD gewinnt, hat sich auch bei den Kommunalwahlen verstetigt. Und in Mainz erkennt man auch einen anderen Trend wieder: Es reicht nicht mehr für das Ampelbündnis im Stadtrat. Nino Haase, Oberbürgermeister von Mainz und parteilos, antwortet auf die Frage: Wie geht es jetzt weiter im Stadtrat?