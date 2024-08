Info-Date am Abend: Nahost-Verhandlungen in Doha ++ Stuttgarter OLG sieht Kartellrechtsverstoß des Landes BW im Holzhandel

Es gibt zumindest wieder einen kleinen Funken Hoffnung in Sachen Friedensverhandlungen für Nahost: in Doha, der Hauptstadt von Katar, sind Gespräche über eine Waffenruhe für den Gaza-Krieg im Gange. Mit am Tisch sitzen dabei so prominente Funktionäre wie etwa der Chef des US-Auslandsgeheimdienst CIA, auch Katars Ministerpräsident, sowie Ägyptens Geheimdienstchef und der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad. Die islamistische Hamas nimmt nicht teil.

Stuttgarter OLG sieht Kartellrechtsverstoß des Landes BW im Holzhandel

Am Oberlandesgericht Stuttgart ging es heute um Holz - genauer gesagt darum, wie das Land Baden-Württemberg jahrzehntelang Holz vermarktet hat. Die Kläger - Sägewerke - haben dem Land kartellrechtswidriges Handeln vorgeworfen und 450 Millionen Euro Schadenersatz gefordert. In dem Urteil heute sieht auch das Gericht einen Verstoß gegen Kartellrecht, breichtet heute unsere Landespolitik-Redaktion aus Stuttgart.