Das wurde auf dem NATO-Gipfel in Washington bekannt. Die Stationierung soll 2026 beginnen- mehr dazu mit Stefan Bosch:

Bundeskanzler Scholz lobte die Entscheidung der USA, erstmals seit dem Kalten Krieg wieder zeitweise Langstreckenwaffen in Deutschland zu stationieren. Europa soll in dieser Zeit ähnliche eigene Waffensysteme entwickeln. Anlass für die Aufrüstung ist die gestiegene Bedrohung durch Russland.

Teil der Nationalen Sicherheitsstrategie

Mit den US-Marschflugkörpern vom Typ „Tomahawk“ und Überschallwaffen können Ziele tief in Russland angegriffen werden. Ihre Stationierung in Deutschland ist nach Auskunft des Bundeskanzlers bereits vor einem Jahr in der Nationalen Sicherheitsstrategie festgeschrieben worden. Moskau soll seit Jahren vergleichbare Waffensysteme in der Enklave Kaliningrad stationiert haben.

Rheinland-Pfalz stärkt Katastrophenschutz

Der Landtag in Mainz hat einstimmig den Aufbau eines Lagezentrums entschieden. Dafür sollen bestehende Strukturen unter einem Dach gebündelt werden. Herzstück soll das neue Lagezentrum für Bevölkerungsschutz in Koblenz werden. Der Start der Arbeiten ist für Ende des Sommers geplant. Die Neuaufstellung des Katastrophenschutzes ist eine Konsequenz aus der Flutkatastrophe im Ahrtal vor drei Jahren.