Info-Date am Abend: Trauer um getöteten Polizisten in Mannheim ++ Kommunalwahl BW: Ergebnisse liegen vor

Heute haben viele Menschen in Mannheim des getöteten Polizisten Rouven Laur gedacht. Er starb an den Folgen einer Messerattacke in der Mannheimer Innenstadt am 31. Mai. Rouven Laur wurde im Dienst, beim Versuch, andere zu beschützen, niedergestochen von einem mutmaßlichen Islamisten. In Mannheim erinnerten heute rund zweitausend Trauergäste an Rouven Laur. Vor der Trauerfeier waren tausende Menschen mit einem Trauermarsch durch die Innenstadt gezogen.

Kommunalwahl BW: Ergebnisse liegen vor

Nun sind die Stimmen ausgezählt und das vorläufige Endergebnis der Kommunalwahl in Baden-Württemberg vom vergangenen Sonntag liegt vor: Die CDU kam auf 24,2 Prozent der Stimmen, die Grünen auf 11,5, die SPD auf 11,9, die FDP auf 3,6, die AfD auf 4,2 und die unterschiedlichen kommunalen Wählervereinigungen erhielten insgesamt 36,9 Prozent der Stimmen. Gewinne und Verluste und mehr Berichterstattung zur Kommunalwahl in Baden-Württemberg finden Sie unter diesem Link.