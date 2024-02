Info-Date am Abend: Putin rechtfertigt Krieg und warnt Westen und Grüne in BW bereiten sich auf Kommunalwahlkampf vor

In seiner Rede zur Lage Nation hat der russische Präsident Putin den Angriffskrieg gegen die Ukraine verteidigt. Dem Westen drohte der Kreml-Dikator mit "tragischen Konsequenzen", sollten Nato-Truppen in der Ukraine eingesetzt werden. Das und weitere Themen des Abends mit Moritz Braun.

Zu Beginn des dritten Kriegsjahres hat der russische Präsident Putin Siegesgewissheit gezeigt und den Westen davor gewarnt, Bodentruppen in der Ukraine einzusetzen. In diesem Zusammenhang erinnerte Putin an das Atomwaffenarsenal seines Landes. Frankreichs Präsident Macron hatte Bodentruppen am Montag nicht ausgeschlossen und damit für Wirbel gesorgt. Deutschland, die USA, Großbritannien und andere NATO-Staaten hatten das kategorisch abgelehnt.

Putin verspricht Hilfen für Wirtschaft und Familien

Er kündigte an, den Anteil der Menschen in Armut zu verringern und dabei besonders Familien mit Steuervorteilen zu unterstützen. Putin lobte die russische Wirtschaft, die sich trotz der Sanktionen bislang an robust erwiesen habe und kündigte an, sie zur viertgrößten Volkswirtschaft der Welt zu machen.

Grüne in Baden-Württemberg bieten Deeskalationstraining an

Die Partei will ihre Kandidaten damit auf den bevorstehenden Kommunalwahlkampf vorbereiten. Politikerinnen und Politiker der Partei sind häufig Anfeindungen ausgesetzt