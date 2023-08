Gleich und ungleich gesellt sich gern 4/4 – wie funktionieren Freundschaften? Lutz Jäkel

Lutz Jäkel ist immer auf Achse. Vor allem im orientalischen Teil der Welt - etwa in Syrien, Jordanien oder Saudi-Arabien. Als Kind wächst er teilweise in Istanbul auf und wieder zurück in Deutschland merkt er, was es bedeutet, anders zu sein. Diese Erfahrung der Ausgrenzung prägt ihn so sehr, dass er sich für die interkulturelle Verständigung stark machen will. Seit etwa 30 Jahren beschäftigt er sich nun schon mit Menschen und ihren Geschichten – auf seinen Reisen durch islamisch geprägte Länder begegnet er interessanten Personen und freundet sich mit ihnen an. Dabei lernt er einen syrischen Freund kennen, der eigentlich israelisch und gleichzeitig Druse ist. In SWR Aktuell Mondial erzählt er Zülal Acar und Sabine Brütting, warum er überrascht war, als ihn sein Freund nach langer Zeit plötzlich wieder anspricht – in einer unerwarteten Sprache.