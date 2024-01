Finale – Von Bestattung bis Smart Home: Wir beantworten eure Fragen.

per Mail teilen

Wie klimaschädlich sind eigentlich Narkosegase? Lassen sich mit einem Smart Home Treibhausgase einsparen? Wie nachhaltig sind Stoffwindeln? Rettet die Vermehrung von Muscheln uns vor der Klimakrise? Und was bringt es eigentlich fürs Klima, wenn wir den Kühlschrank ein Grad wärmer stellen? Diese und andere Fragen klären Werner & Tobi in ihrer allerletzten Folge der Klimazentrale. Am Ende gibt’s noch eine kleine Überraschung und die Info, ob und wie es mit dem Podcast weitergeht. Vielen Dank euch für viereinhalb Jahre zuhören! Das war bestimmt nicht immer einfach. ;-) Alles Liebe, Werner & Tobi.

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.