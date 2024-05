Immer mehr "Anzeigenhauptmeister": Falschparker aufgepasst!

Der Anzeigenhauptmeister geht um - Das ist ein junger Mann, der sich zum Ziel gesetzt hat, in jeder deutschen Stadt einen Verkehrsverstoß zur Anzeige zu bringen. Für viele Autofahrer ist er inzwischen ein Rotes Tuch. Ein Rotes Tuch sind aber auch viele Autofahrer für Radfahrer und Fußgänger - denn rücksichtsloses Falschparken versperrt ihnen immer wieder den Weg. Inzwischen fühlen sich immer mehr Menschen dazu berufen, Falschparker zu melden! VIele Ordnungsämter haben dafür extra eine Mailadresse eingerichtet. So auch in Heilbronn. Der Stellvertretende Chef des dortigen Ordnungsamtes, Michael Pfleger, hat SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph gesagt, dass sich die privaten Anzeigen in den vergangenen fünf Jahr fast verdoppelt hätten. Ob die den Falschparker auch erreichen, hören Sie hier.