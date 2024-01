EKD-Friedensbeauftragter: Frieden nur über Gespräche erreichbar - das ist aber im Fall der Ukraine kaum möglich

Vor fast zwei Jahren hat Russland die Ukraine überfallen. Seitdem ist ist Krieg. Wer sich für Frieden einsetzt, wird immer wieder damit konfrontiert, dass viele Bemühungen am Ende scheitern, weil andere einfach nicht zum Frieden bewegt werden können. Die „Friedensarbeit“ der Evangelischen Kirche kommt heute und morgen in Breklum in Schleswig-Holstein zu einer Konferenz zusammen. Darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Friedrich Kramer gesprochen. Er ist der Landesbischof für Mitteldeutschland und der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland.