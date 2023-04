Deutsch-französisches Projekt soll Burgen der Oberrhein-Region bekannter machen

Am Oberrheingraben reiht sich eine Burg an die nächste. Insgesamt mehr als 300 in der Pfalz, an der Bergstraße, am Rande des Schwarzwalds und der Vogesen. Wie die Burgen der Oberrheinregion für Besucher noch interessanter gemacht werden können – damit beschäftigt sich Dr. Reinhard Friedrich vom Europäischen Burgeninstitut mit Sitz auf der Marxburg über Braubach in Rheinland-Pfalz. Denn Burgen, so sagt er in SWR Aktuell, sind kein Selbstläufer: "Deshalb gibt es jetzt eine grenzüberschreitende Initiative, angestoßen von den Kollegen in Straßburg. Wir wollen schauen, wie viele Burgen gibt es? Wie kümmern wir uns um sie?" Gemeinsam sollen dann Pläne zur Aufwertung entwickelt werden. Etwa durch Veranstaltungen und Festivals. "Wir hoffen, dass wir dadurch auch weniger bekannte Burgen im Bewusstsein der Bevölkerung beleben." Was dabei die größten Herausforderungen sind, darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex mit Dr. Reinhard Friedrich gesprochen.