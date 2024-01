per Mail teilen

Die Bauernprotest-Woche läuft - auch in Rheinland-Pfalz: "Wir sehen viele Menschen am Straßenrand, die uns zuwinken, die den Daumen hochhalten - das freut uns sehr, denn unser großes Ziel ist es, dass wir die Bevölkerung mitnehmen". Das sagt Kristin Antweiler, Winzerin aus Volxheim bei Bad Kreuznach, die von ihrem Trecker aus mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen gesprochen hat. Den Bäuerinnen, Bauern, Winzern und Forstleuten sei es wichtig, mit dem Protest alle Menschen zu erreichen, denn "letztendlich produzieren wir die Lebensmittel, die bei jedem im Kühlschrank landen". Hören Sie im Audio, ob Kristin Antweiler beim Demonstrieren Erfahrungen mit möglichen Extremisten gemacht hat und wie sie und die anderen Landwirte sicherstellen, dass Not- und Versorgungsdienste trotz der Blockaden ihre Arbeit machen können.