Amtsärzte wollen Siesta für Deutschland: Warum sie für uns wichtig wäre

Die Amtsärzte in Deutschland schlagen vor, dass der Lebensstil bei uns etwas mehr südeuropäisch gestaltet wird. Hintergrund sind die immer mehr ins Extreme steigenden Temperaturen durch den Klimawandel. Zum Beispiel in Spanien und in anderen Ländern in Südeuropa gehört die Siesta zum Lifestyle. "Das ist vor allem für die Menschen eine gute Idee, die wegen der Hitze nicht auf die Dauer und die Qualität des Nachtschlafes kommen", sagt Christine Blume, Schlafforscherin an der Uni Basel.

Wie man verhindert, dass man bei der Siesta zu tief einschläft und warum wir eine Siesta im Sommer brauchen, das bespricht SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen mit Christine Blume.