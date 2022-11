"Als gäbe es keine Krise" - CDU-Finanzpolitiker Braun kritisiert Haushaltsplan der Ampelregierung

476,3 Milliarden Euro will der Bund nächstes Jahr ausgeben – und dafür 45,6 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Der Bundestag hat über den Haushaltsentwurf schon im Oktober beraten. Vor knapp zwei Wochen hat der Haushaltsausschuss dem Plan zugestimmt, und in dieser Woche soll der Bundestag darüber abstimmen. Viel Geld fließt in Entlastungen für Bürger und Wirtschaft, unter anderem sollen für 48 Millionen Menschen weniger Steuern zahlen. Hinzu kommen eine Wohngeldreform, ein Zuschuss zu den Heizkosten und mehr Kindergeld. Was der CDU-Politiker Helge Braun, Vorsitzender des Haushaltsausschusses im Bundestag, davon hält, das hat er im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern gesagt.