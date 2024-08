per Mail teilen

Vor 40 Jahren, am 3. August 1984, hat die allererste E-Mail Deutschland erreicht, genauer: Die Universität Karlsruhe. Seitdem hat sich viel getan. Nicht nur, dass wir alle täglich sehr viele E-Mails bekommen, längst gibt es Konkurrenz von Text- oder Sprachnachrichten.

Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Darüber hat SWR-Aktuell Moderator Florian Rudolph mit Gerald Lembke gesprochen. Er ist Professor für Digitale Medien und Kommunikation an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim.