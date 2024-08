40 Jahre E-Mails in Deutschland - wie entstand die elektronische Post?

"Michael, this is your official welcome" - so fängt die erste E-Mail an, die einen deutschen Server erreicht. Verschickt wurde sie heute vor 40 Jahren vom MIT in den Vereinigten Staaten. Einen Tag später, am 3. August 1984 um 10:14 Uhr trudelt sie im Keller des Technischen Instituts in Karlsruhe ein. Geöffnet hat sie Michael Rotert. Der ist heute Ehrenpräsident von eco - dem Verband der Internetwirtschaft. Mit ihm hat SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem über 40 Jahre E-Mail in Deutschland gesprochen.