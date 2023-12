Aktion in Giengen an der Brenz: Schoko-Knöllchen für Richtig-Parker

Falschparken kann teuer werden. Richtig parken - kann lecker werden. Zumindest im schwäbischen Giengen an der Brenz. Dort verteilen die Mitarbeiter vom Ordnungsamt in der Adventszeit Schokolade an alle, die ordnungsgemäß geparkt haben und nicht im Halteverbot stehen. Oberbürgermeister Dieter Hensle hat die Aktion selbst finanziert. Er sagte dazu in SWR Aktuell: "Es gibt viel positives Feedback. So parkte eine Frau neben mir und freute sich riesig, als sie dann diese Schokolade bekommen hat." Eine andere Autofahrerin sah das vermeintliche Knöllchen an der Windschutzscheibe, als sie zu ihrem Wagen kam. "Im Auto verwandelte sich dann der Ärger sichtbar in Freude." Wenn Kinder mit im Fahrzeug sitzen, gebe es natürlich für alle fair gehandelte Schokolade, wie der Rathauschef Dieter Hensle im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Lissy Kaufmann betonte.