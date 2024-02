Meinung: Café geht auch ohne Toilette

Eine mehr als 50 Jahre alte Landesverordnung gefährdet in Ludwigshafen kleine Cafés und Imbissbuden, die kein WC für ihre Gäste anbieten. Eine Verordnung, die überarbeitet gehört.

Viele kennen das Problem: Man ist in einer fremden Stadt unterwegs und muss mal dringend aufs Örtchen. Wer Zeit hat und nicht unbedingt scharf ist auf eine der meist verdreckten öffentlichen Toiletten, wählt vermutlich ein nettes Café aus. Dort lässt sich die Toiletten-Zwangspause vielleicht noch mit einem leckeren Kaffee danach kombinieren. Und ganz ehrlich: Kleine Cafés, Bäckereien oder Imbissbuden mit drei kleinen Sitzgelegenheiten zieht man doch als WC-Option erst gar nicht in Betracht.

Doch an dieser Stelle kommt die Stadt Ludwigshafen ins Spiel. Sie hat nun eine Gaststättenverordnung des Landes Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 1971 ausgegraben. Demnach haben auch solche kleinen Läden mit Sitzgelegenheit Toiletten anzubieten. Die Stadt Ludwigshafen will jetzt die Anwendung dieser Verordnung durchsetzen. Egal wie klein der Raum ist, wenn eine Sitzgelegenheit zum Essen oder Trinken vorhanden ist, muss auch eine Toilette her. Damit sind jedoch für so manchen Inhaber bauliche Veränderungen verbunden, die aus Kosten- oder Platzgründen nicht umzusetzen sind.

Auf einen Plausch in die Bäckerei geht auch ohne WC

Ich stelle mir gerade kleine Cafés, Bäckereien oder Imbissläden mit Sitzplätzen vor, wo Besucher gern hingehen, um sich zu unterhalten und andere Menschen zu treffen – und nicht, um aufs stille Örtchen zu gehen. Ich frage mich also, welchen Sinn das strikte Umsetzen einer Verordnung von 1971 hat. Zumal es bis heute anscheinend auch niemanden in Ludwigshafen ernsthaft interessierte.

Jedes Bundesland hat andere WC-Regelungen

Wie bei vielen anderen Themen in Deutschland kann es nicht verwundern, dass jedes Bundesland seine eigene Toilettenverordnung für Gaststättenbetriebe hat. In Nordrhein-Westfalen gilt eine Toilettenpflicht erst für Räumlichkeiten mit Platz für mehr als 200 Gäste. In Mannheim, Ludwigshafens Nachbarstadt in Baden-Württemberg, gilt dies ab 10 Sitzplätzen. In anderen Ländern nur für Betriebe, die auch Alkohol ausschenken.

Über 50 Jahre alte Verordnung gehört überarbeitet

Die rheinland-pfälzische Verordnung ist im Vergleich die strengste und wohl auch eine der ältesten. Ich stelle mir die Frage, ob eine Überarbeitung einer 50 Jahre alten Landesverordnung nicht sinnvoller wäre. Bevor vielleicht noch mehr Städte diese alte Regelung entdecken und durchsetzen wollen.