Meinung: Mein Grundrecht auf Krach und Gestank

Es gibt ein Grundrecht auf Krach und Gestank, meint Martin Rupps. Er böllert selbst nicht, erkennt aber an, dass andere es tun.

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind - und die Debatte übers Böllern. Pünktlich zum Verkaufsstart am Donnerstag fordert die Deutsche Umwelthilfe mit Sitz in Radolfzell (Kreis Konstanz) ein Böllerverbot. Als Grund nennt sie die stark gestiegene Zahl von Augenverletzungen. Dabei ist die Freude am Feuerwerk offenbar nicht kleinzukriegen. Laut dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg wurden zwischen Januar und Oktober so viele Feuerwerkskörper in das Bundesland importiert wie noch nie.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Ich selbst gebe kein Geld aus für Böller, erkenne aber seit der Pandemie an, dass es andere tun. Die Pandemie hat gezeigt, was es mit Menschen macht, wenn sie auf liebgewonnene Rituale verzichten müssen. Es gibt, meine ich, ein Grundrecht auf Krach und Gestank. Leute freuen sich auf Silvester wie andere auf den Sommerurlaub. Es ist nicht an mir, darüber moralisch zu richten.

Auch Grillen ist Gift fürs Klima

Natürlich, Feuerwerk wirkt toxisch auf die Atmosphäre. Heizen mit Holz auch. Oder Grillen im eigenen Garten. Immer geht es um die Frage: Wie sehr darf sich Politik in den Alltag der Menschen einmischen zur Rettung der Welt? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat dieses Jahr mit dem Heizungsgesetz eine Antwort gegeben. Und in den politischen Abgrund geschaut.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Bleiben noch die lieben Tiere, die beim Silvesterböllern erschreckt werden. Ich finde, die müssen da durch. Das Grundrecht auf Krach und Gestank wiegt schwerer.