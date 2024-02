Mit vielen Veranstaltungen und Aktionen wird in Baden-Württemberg am Samstag an den russischen Überfall auf die Ukraine vor zwei Jahren erinnert. Eine Übersicht.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine jährt sich am Samstag zum zweiten Mal. Anlässlich dieses traurigen Jahrestags finden bundesweit Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen statt. Auch in Baden-Württemberg gibt es Aktionen.

In der Landeshauptstadt gab es am Samstagvormittag auf dem Schlossplatz eine Kundgebung der Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen zum Thema "Nein zum Krieg - Die Waffen nieder". Erwartet wurden rund 500 Teilnehmende.

Um die Mittagszeit veranstalteten mehrere Organisationen - ebenfalls auf dem Schlossplatz - eine Kundgebung unter dem Motto: "Stoppt das Töten in der Ukraine - für Waffenstillstand und Verhandlungen!"

Am frühen Nachmittag startete am Rotebühlplatz die Auftaktkundgebung für eine Demo Richtung Stauffenbergplatz. Die Aktion läuft unter dem Motto "Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine, StandWithUkraine, #LightWillWinOverDarkness". Hier wurden mindestens 300 Teilnehmende erwartet.

Kritik an Demonstrationen der Friedensbewegung kommt von Ukrainerinnen und Ukrainern. Eine Gruppe mit dem Namen "Ukraine-Demo in Stuttgart" schrieb in einer Mitteilung, es sei entsetzlich, dass "heute, am Jahrestag des russischen Großangriffs auf die Ukraine, in Stuttgart Veranstaltungen stattfinden, bei denen die Einstellung der Unterstützung für die Ukraine gefeiert wird". Bei solchen Demonstrationen werde die Schuld Russlands relativiert. "Wir müssen an dieser Stelle noch einmal deutlich betonen: Es gibt den Aggressor Russland und es gibt das Opfer die Ukraine", teilte die Gruppe mit. "Jede Veranstaltung, auf der die Einstellung der militärischen Unterstützung für die Ukraine gefordert wird, werten wir als Beihilfe zum Mord an Ukrainern."

Auch in Ulm wird am Samstag demonstriert: An der Ecke Hirschstraße/Pfauengasse findet eine Kundgebung "Gegen Rechtsentwicklung, Faschismus und Krieg" statt. Veranstalter ist das Internationalistische Bündnis Ulm. Um 17 Uhr wird zudem ein Ökumenischer Friedensgottesdienst der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Ulm/Neu-Ulm im Ulmer Münster abgehalten.

Bereits am Freitag fand auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz eine Gedenkveranstaltung der Initiative "Ulmer Friedensmahnwache" statt.

In Böblingen hatten die Menschen die Möglichkeit, am Mittag an einer Gedenkminute auf dem Marktplatz teilzunehmen. Um 16 Uhr findet außerdem ein Friedensgebet in der Adventgemeinde statt.

In Mannheim gibt es am Samstag mehrere Aktionen: Ab 11:30 Uhr fand eine Demonstration auf dem Paradeplatz in Mannheim statt. Angemeldet waren laut Stadt 50 Menschen.

Eine zweite Demo mit dem Thema "Solidarität mit der Ukraine" soll es von 17 bis 21 Uhr auf dem Marktplatz geben. Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) will eine Rede halten. Nach Angaben der Versammlungsbehörde der Stadt Mannheim sind 250 Teilnehmende angemeldet. Die Veranstalter planen außerdem vorab um 16:30 Uhr eine Menschenkette um den Wasserturm.

Doch auch für andere Zwecke wird am Samstag in Mannheim demonstriert. So hat ein Zusammenschluss mehrerer palästinensischer Gruppen eine Kundgebung und einen Demozug für die "Befreiung Palästinas und ein Ende des Genozids in Gaza" angemeldet. Nach Angaben der Stadt Mannheim sind 4.000 Teilnehmende angemeldet worden. Anlässlich der Palästina-Demo hat auch die Deutsch-Israelische Gesellschaft Mannheim gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde Mannheim zu einer Kundgebung eingeladen. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

In Biberach gibt es die Möglichkeit, an einem ökumenischen Friedensgebet auf dem Marktplatz teilzunehmen. Start ist um 18 Uhr.

In Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) hatte das Internationale Frauenbündnis Wangen unter anderem gemeinsam mit Geflüchteten aus der Ukraine bereits am Freitag eine Solidaritätskundgebung auf dem Marktpatz organisiert. Neben dem Aufruf zum Frieden durch die Wangener Bürgergemeinde sowie ökumenischen Friedensgebeten stand auch eine Rede von Oberbürgermeister Michael Lang (parteilos) auf dem Programm.

Weitere Friedenskundgebungen sind am Samstag geplant. Am Morgen organisierte beispielsweise die Friedensregion Bodensee eine Mahnwache am Landungsplatz in Überlingen (Bodenseekreis).

Unter dem Motto "Handeln für die Ukraine - Handeln für die Demokratie" findet außerdem eine Kundgebung auf dem Konstanzer Münsterplatz statt. Am Samstagnachmittag werden unter anderem in Konstanz lebende Menschen aus der Ukraine ihre Geschichte erzählen, so die Organisatoren. Mit der Veranstaltung wolle man zeigen, dass Konstanz an der Seite der Ukraine stehe. Gleichzeitig wolle man gemeinsam nach Lösungen suchen, um den Krieg zu beenden.