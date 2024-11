Auf herbstliches Grau folgt im Idealfall winterliches Weiß - bis dahin dauert es wahrscheinlich nicht mehr lang. Am Sonntag könnte in höheren Lagen Schnee fallen. In niedrigeren Lagen könnte es nächste Woche soweit sein.

Der Winter kommt nächste Woche in weite Teile Baden-Württembergs: In der Nacht zum Donnerstag soll Schnee bis in Höhen von etwa 300 Metern fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart voraussagt. Die höchsten Punkte der Landeshauptstadt liegen auf etwa 500 Höhenmetern - "in den Stuttgarter Höhenlagen können die Menschen mit ein paar wenigen Zentimetern Schnee rechnen", so der DWD. In höheren Lagen ab 1.000 Metern könne bereits an diesem Wochenende Schnee fallen, hieß es weiter.

Der SWR-Wetterbericht vom 14.11.2024

Samstag: Grau im Norden von BW, südlich Chance auf Sonne

Ein Hoch über Westeuropa bestimmt demnach derzeit das Wetter in Baden-Württemberg. Am Samstag werde das ruhige Herbstwetter zunächst noch weitergehen. Laut SWR-Wetterexperte Gernot Schütz beginnt der Samstag zunächst "mit viel Nebel und Hochnebel. Ganz im Norden Baden-Württembergs bleibt es für viele leider erstmal grau". Südlich einer Grenze Baden-Baden - Stuttgart - Aalen bestehe die Chance, dass die Sonne durchkommt.

So wird das Wetter nächste Woche in Baden-Württemberg

Mit einer ersten Kaltfront am Sonntag stelle sich die Wetterlage um - dann könne es auch in höheren Lagen schon schneien. "Der Wind frischt auf und die Temperaturen vor der Kaltfront liegen bei bis zu 10 Grad. Nächste Woche bleiben dann die Temperaturen einstellig", so beschreibt SWR-Wetterexperte Gernot Schütz den Wechsel.

Beginnen wird die neue Woche dem DWD zufolge im Großteil Baden-Württembergs voraussichtlich erstmal regnerisch und windig. Am nächsten Mittwoch werde dann eine große Kaltfront erwartet. In der Nacht zum Donnerstag sollen die Temperaturen laut aktueller Prognose auf den Gefrierpunkt fallen.