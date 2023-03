Wetterwechsel: Nach Sonne kommen Wind und Regen

Fast überall in Baden-Württemberg begann die neue Woche mit angenehm milden Temperaturen. Komplett besiegt hat der angehende Frühling den Winter aber noch nicht.

Trotz des frühlingshaften Wetters zum Wochenstart sollten die Menschen in Baden-Württemberg Regenschirm und Winterjacke griffbereit halten. Am Montag konnte man tagsüber bei angenehmen Temperaturen um die zwanzig Grad in ganz Baden-Württemberg die Sonne genießen. Rheinfelden (Kreis Lörrach) war laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit 23,9 Grad auch bundesweit der wärmste Ort. Am Montagabend ist es aber wieder ungemütlicher geworden.

Am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag hat es in Baden-Württemberg auch einige Gewitter gegeben. Blitze haben den Himmel hell erleuchtet. Hier die besten Bilder:

Orkanböen im Schwarzwald - Temperatursturz am Dienstag

Der Dienstag hat mit milden Temperaturen zwischen sechs Grad im Hochschwarzwald und 13 Grad an der Rems begonnen. Im Laufe des Tages wird es aber kälter und am Abend sinkt die Schneefallgrenze auf 600 Meter. Im Schwarzwald muss auch mit Orkanböen gerechnet werden. Der DWD teilte mit, dass es auf den Gipfeln der Alpen und des Schwarzwaldes zu orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 115 Stundenkilometern kommen könne.

In der Nacht zum Mittwoch kann es frostig und glatt werden. Von Donnerstag an wird es dann wieder sonniger und milder, am Freitag erwartet der DWD wieder Temperaturen um die 20 Grad. Genaue Wetterdaten für Baden-Württemberg gibt es hier in der SWR-Wetterkarte.

Freibadsaison bereits in Vorbereitung

Die Wetterumschwünge dieser Woche dürften bei vielen Menschen in BW die Vorfreude auf den Frühling und anhaltende warme Temperaturen nochmal steigern. Passend dazu teilte die Arbeitsgemeinschaft öffentliche Bäder Baden-Württemberg am Montag mit, dass sie die Freibäder auf die Saison 2023 vorbereiten. Das Sonnenbad am Karlsruher Rheinhafen soll schon am 31. März öffnen - voraussichtlich sei dies dann deutschlandweit das erste Freibad, das in die Saison startet, hieß es.