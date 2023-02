Der erste Saharastaub zieht gerade in Richtung Deutschland. In Baden-Württemberg könnte er sich schon am Mittwoch bemerkbar machen – vor allem auf Autos und Fenstern.

Zum ersten Mal in diesem Jahr kommt der Saharastaub nach Deutschland. In höheren Luftschichten hat sich bereits ein Wolkengebiet durch den Staub gebildet. Das ist bereits über Ostfrankreich zu erkennen. Laut dem Diplom-Meteorologen Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zieht es im Laufe des Nachmittags weiter in Richtung Baden-Württemberg. "Spürbar für die Bevölkerung ist der Sahrastaub heute Nacht, weil es regnen soll", so der Wetter-Experte. Durch den Regen kommt es dann dazu, dass Autos und andere Gegenstände von einer braunen Schicht überzogen werden. Man könne aber auch einen schönen Sonnenaufgang erwarten, so Friedrich. Der Saharastaub sorgt typischerweise für eine rötliche Verfärbung des Himmels.

Grund ist ein Tiefdruckgebiet

Erst im Laufe des Freitags und Samstags ziehen die Wolken laut DWD dann wieder in Richtung Süden. Das Phänomen entsteht, weil Baden-Württemberg in den Einfluss eines Tiefdruckgebiets gerät. Die Strömung zieht aus südwestlicher Richtung von Marokko und Algerien bis Süddeutschland und bringt den in Nordafrika freigesetzten Staub mit sich. Auch im Frühjahr vergangenen Jahres hatte mehrfach ein sich rötlich färbender Himmel die Menschen im Land fasziniert - und Autohalter verärgert. Zu dem Wetter-Phänomen kommt es laut dem Diplom-Meteorologen etwa zehnmal jedes Jahr, meistens spät im Winter oder im Frühjahr.

Saharastaub problematisch für Allergiker

In hoher Konzentration kann sich der Staub auch auf die Gesundheit auswirken. So könne er beispielsweise Allergien verstärken. Darauf weist der Copernicus-Atmosphärendienst hin, ein Dienst der Europäischen Union zur Bereitstellung von Klimadaten. Die Staubpartikel in der Atmosphäre können außerdem dazu führen, dass weniger Solarenergie erzeugt wird. Aktuell sei für die Atemluft jedoch eher nicht mit großen Auswirkungen zu rechnen, so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.