Der Montag startet an vielen Orten in Baden-Württemberg mit Nebel, der sich jedoch rasch auflöst und in weiten Teilen des Landes der Sonne Platz macht. Am Nachmittag ziehen jedoch rasch dichte Wolken von Südwesten her auf und bringen gebietsweise Regen. Die Höchstwerte liegen tagsüber zwischen 11 Grad im Schwarzwald und bis 17 Grad im Hohenlohischen.