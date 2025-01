Am Dienstag gibt es dichte Wolkenfelder mit sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen liegen bei Werten von minus 1 Grad im Nordwesten und plus 9 Grad auf der Alb und im Schwarzwald.

Am Dienstag liegen die Temperaturen morgens bei Werten zwischen minus 6 Grad im Taubertal und 0 Grad in den mittleren Höhenlagen. Am Vormittag gibt es dichte Wolkenfelder mit etwas Sonnenschein. Vereinzelt schauen die Berge bereits etwas heraus aus den Wolken, bevor sich dann im Laufe des Nachmittags die Sonne etwas besser durchsetzt. Das bedeutet, dass es am Dienstag dichte Wolken gibt, zum Teil wieder dauergrau, aber auch sonnige Abschnitte. Die Temperaturen reichen von minus 1 Grad im Nordwesten bis zu plus 9 Grad auf der Schwäbischen Alb und in den höheren Lagen des Schwarzwalds.