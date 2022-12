Weniger Anträge auf Elterngeld im BW - aber Väter holen auf

per Mail teilen

Das Elterngeld fängt fehlendes Einkommen auf, wenn Eltern nach der Geburt ihre Arbeit unterbrechen oder einschränken. In BW ist die Zahl der Anträge zuletzt zurückgegangen.

Die Zahl der Elterngeldanträge ist 2022 in Baden-Württemberg etwas zurückgegangen: Sie nahm um 5,1 Prozent auf 158.000 ab, wie die L-Bank am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte.

Elternzeit und Elterngeld Elternzeit ist das Recht der Eltern, nach der Geburt des Kindes zu Hause zu bleiben und sich ums Kind zu kümmern. Wer in Elternzeit ist, darf nicht gekündigt werden. Der Arbeitgeber muss den Job drei Jahre lang frei halten.

In dieser Zeit können sich die Eltern teilweise ihr Einkommen vom Staat weiter zahlen lassen. Das nennt man Elterngeld. Wer wenig verdient, bekommt bis zu 100 Prozent vom letzten Einkommen, maximal jedoch 1.800 Euro. Elterngeld gibt es bis zu 14 Monate. Väter und Mütter können sich in die 14 Monate frei einteilen. Aber: Einer von beiden muss mindestens zwei Monate nehmen, sonst verfallen diese beiden Monate.

Über eine Milliarde Euro zugesagt

Das zugesagte Elterngeldvolumen habe dennoch wieder bei über einer Milliarde Euro gelegen. Das Elterngeld fängt fehlendes Einkommen auf, wenn Eltern nach der Geburt ihre Arbeit unterbrechen oder einschränken.

Die Sozialleistung wird immer mehr von Vätern genutzt. Bezogen auf die Anzahl der Geburten stellte der Vater in rund 48 Prozent der Fälle einen Antrag auf Elterngeld. Vergangenes Jahr lag die Quote noch bei etwas über 46 Prozent. Bundesweit sind es 43 Prozent der Väter.

Hauptlast noch bei Müttern

Eine Mitte Dezember veröffentlichte Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BIB) belegt, dass 15 Jahre nach Start von Elternzeit und Elterngeld die Hauptlast von Kinderbetreuung und Haushalt weiter bei den Müttern liegt. So nehmen die allermeisten Väter nur zwei Vätermonate - und die meist gemeinsam mit den Müttern.

Beim 2007 eingeführten Elterngeld-Programm erhalten Männer und Frauen, die für die Betreuung ihrer Kinder im ersten Lebensjahr im Job pausieren, vom Staat zwei Drittel ihres bisherigen Gehalts.

Forscherin: mehr Anreize zur gleichberechtigten Aufteilung

Die Freiburger Soziologin Uta Meier-Gräwe forderte zuletzt mehr verpflichtende Vätermonate, wenn Eltern das volle Elterngeld bekommen wollen. Die meisten Väter bezögen die staatliche Leistung nur zwei Monate, aber erst wenn ein Vater drei Monate oder mehr in Elternzeit gewesen sei, teile sich das Paar dauerhaft Kinderbetreuung und Hausarbeit gleichberechtigter, so die Forscherin. Meier-Gräwe forderte weiter, Paaren müssten mehr Anreize geboten werden, die Elternzeit anders aufzuteilen. Vom Ziel einer gleichberechtigten Aufgabenverteilung sei man ein gutes Stück entfernt.