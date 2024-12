Schnee, Nebel, Sonne: So wird das Wetter an Weihnachten in BW

Weiße Weihnacht nur in höheren Lagen

Ein paar letzte Schneeflocken gibt es noch, in den Bergen fällt mehr Schnee, dann kommt die Sonne. So wird das Wetter über Weihnachten in Baden-Württemberg.

Die Weihnachtstage in Baden-Württemberg starten mit leichten Schneefällen und enden mit Sonne. Auf den Straßen kann es immer wieder glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen sollen sich zwischen -1 und 8 Grad bewegen. Neuschnee in höheren Lagen, aber erst Nebel und Wolken Mit bis zu drei Zentimetern Neuschnee in Lagen über 600 Metern ist der Dienstag gestartet. Bis zur Bescherung am Abend klingen die Schneefälle laut DWD aber ab. Die Sonne scheint nur selten durch Nebel und Wolken hindurch. Wichtig für Autofahrer: Im Nebel der Nacht seien Sichtweiten unter 150 Metern möglich, auf den Straßen kann es glatt werden. Auf den Höhen des Schwarzwalds liegt inzwischen genug Schnee zum Skifahren und Snowboarden. An Weihnachten bleibt es trocken - stürmische Böen im Schwarzwald Am ersten Weihnachtsfeiertag ziehen laut DWD einige Wolken über den Norden Baden-Württembergs. Lokal gebe es ein paar Regentropfen. Der Nebel löse sich tagsüber auf, dann komme auch die Sonne raus. In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag ziehen nach Angaben des Wetterdienstes ganz im Norden einige Wolken auf. Ansonsten scheine die Sonne, es werde heiter. Dem DWD zufolge kann es in den höchsten Schwarzwaldlagen stürmische Böen geben. Im restlichen Baden-Württemberg wehe ein schwacher bis mäßiger Wind. Tagsüber bleibe es im ganzen Land meist trocken.