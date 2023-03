Im deutschen Wahlsystem gibt es Erst- und Zweitstimmen. Mit der Erststimme werden die Direktkandidatinnen und -kandidaten in den Wahlkreisen gewählt. Mit der Zweitstimme wird eine Partei gewählt. Weil in vielen Bundesländern mehr Abgeordnete per Erststimme direkt gewählt werden als ihrer Partei laut Zweitstimmenergebnis zustehen würden, kommt es zu Überhangmandaten. Damit sich das Wahlergebnis trotzdem in der Sitzverteilung im Bundestag widerspiegelt, gibt es für andere Parteien Ausgleichsmandate. Die Folge: Insgesamt ziehen immer mehr Abgeordnete in den Bundestag. Das bedeutet hohe Kosten für die Steuerzahlerinnen und -zahler. Daher will die Ampelkoalition das Wahlrecht reformieren.