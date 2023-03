per Mail teilen

Im Bundestag ist am Freitag eine Wahlrechtsreform beschlossen worden. Durch den Wegfall von Überhang- und Ausgleichsmandaten sowie der Grundmandatsklausel soll das Parlament verkleinert werden. Für Ulrich Eith, Politikwissenschaftler in Freiburg, werde der Gedanke der Verhältniswahl in den Vordergrund gestellt.