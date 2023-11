Mitte September zeigte das Thermometer in Waghäusel-Kirrlach knapp über 33 Grad an - laut Deutschem Wetterdienst ein Beleg für einen außergewöhnlich warmen Herbst in BW.

Der diesjährige Herbst ist nach einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der wärmste in Baden-Württemberg seit Beginn der Aufzeichnungen 1881. Die höchste Temperatur in Baden-Württemberg wurde laut DWD am 12. September 2023 in Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) mit 33,3 Grad gemessen. Die durchschnittliche Temperatur lag bei 11,8 Grad.

Betrachtet man ganz Deutschland, so war der Herbst 2023 der zweitwärmste seit Beginn der Messungen. Demnach war nur der Herbst 2006 in Deutschland wärmer, mit einer Durchschnittstemperatur von 12 Grad.

Viel Regen in vergangenen drei Monaten in Baden-Württemberg

Allerdings war es den Angaben zufolge auch sehr nass in Baden-Württemberg. In den vergangenen drei Monaten fielen demnach 290 Liter Regen pro Quadratmeter. Der Herbst 2023 war also insgesamt nass und sehr warm - sein Ende ist dagegen kalt: "Strenge Fröste mit minus 10 Grad in den östlichen Mittelgebirgen formten das winterliche Herbstfinale", so der DWD.

Meteorologischer Herbst: September, Oktober, November

Zur Vergleichbarkeit von Statistiken fassen Meteorologen die Jahreszeiten in ganzen Monaten zusammen: September, Oktober und November bilden den meteorologischen Herbst. Im Unterschied dazu war der kalendarische oder astronomische Herbstanfang in diesem Jahr am 23. September, wenn Tag und Nacht gleich lang sind.