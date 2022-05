Zugunfall in Blaustein: Mehrere Schwerverletzte

An einem Bahnübergang in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) in der Nähe von Ulm ist am Dienstagmorgen ein Regionalzug mit einem Linienbus zusammengestoßen. Es gibt mehrere Schwerverletzte.

Nach ersten Angaben der Polizei hatte es in der Nähe des Bahnübergangs zunächst einen Motorradunfall gegeben. Deswegen waren Einsatzkräfte und ein Rettungshubschrauber vor Ort. Der Verkehr staute sich daraufhin. Der Bus kam auf den Gleisen zum Stehen, als sich die Bahnschranken senkten, der Regionalzug heranfuhr und mit dem Bus zusammenstieß. Busfahrer und Zugführer bei Unglück schwer verletzt Der Busfahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und wie der Zugführer bei dem Unfall schwer verletzt. In dem Bus waren bei dem Zusammenstoß keine Fahrgäste. Im Zug gab es ebenfalls zwei Schwerverletzte und mehrere Leichtverletzte, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Insgesamt waren 74 Passagiere an Bord. Keine Passagiere im Bus Der Bus fing nach der Kollision Feuer und brannte komplett aus. Der Regionalzug entgleiste und kam 100 Meter nach dem Bahnübergang zum Stehen. Der Unfall passierte gegen 8:30 Uhr im Blausteiner Teilort Arnegg nahe der B28. Der Bus brannte bei dem Zusammenstoß komplett aus. SWR Kristina Priebe Bild in Detailansicht öffnen Der Unfall passierte am Bahnübergang an der B28. Thomas Heckmann Bild in Detailansicht öffnen Der Zug kam kurz nach dem Bahnübergang zum Stehen. SWR Kristina Priebe Bild in Detailansicht öffnen Die Feuerwehr löschte nach dem Zusammenstoß den völlig zerstörten Bus. Darin befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Passagiere. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/OMW Images / Dennis Straub Bild in Detailansicht öffnen Die Bundesstraße zwischen Blaustein und dem Teilort Gerhausen sowie die Strecke zwischen der B28 und Arnegg ist derzeit gesperrt. Verkehrsmeldung Unfall an Bahnübergang