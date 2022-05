Nach Zugunglück in Blaustein: Busfahrer außer Lebensgefahr

Bei dem Zugunglück in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) ist ein Busfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Er befindet sich nun außer Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt.

Unklar ist weiterhin, warum der 39-jähriger Busfahrer auf dem Gleis am Bahnübergang in Blaustein-Arnegg stehen blieb. Nach der Kollision am Dienstag kam der Busfahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, nach einer Operation schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr. Der Lokführer ist bei dem Zugunglück schwer verletzt worden. Im Zug erlitten elf der 74 Fahrgäste leichte Verletzungen.

Wie das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises mitteilte, ist die B28 ist seit Mittwochvormittag wieder frei, ebenso die Kreisstraße und der Bahnübergang. Die Zugstrecke zwischen Blaubeuren und Ulm soll demnach noch im Laufe dieser Woche wieder freigegeben werden.

Polizei ermittelt nach Unfall mit Zug

In der Nähe des Bahnübergangs war kurz vor dem Zugunglück ein Motorradfahrer gestürzt, Hubschrauber und Einsatzkräfte waren vor Ort, es staute sich. Offenbar wollte der Busfahrer an dem Stau vorbeifahren und kam dabei auf den Gleisen zum Stehen - dann schlossen sich die Bahnschranken. Der Lokführer des Regionalzuges konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Eine der Fragen, die die Ermittler klären müssen: Durfte der Busfahrer überhaupt an dem Stau vorbeifahren?

Der Bus fing beim Aufprall Feuer und brannte komplett aus. Der Zug entgleiste und blieb 100 Meter nach dem Bahnübergang stehen.

Arbeiten mit Flutlicht: In der Nacht wurde der Zug nach dem Unglück am Bahnübergang bei Blaustein wieder aufs Gleis gestellt. Ralf Zwiebler

Zugstrecke zwischen Blaubeuren und Blaustein gesperrt

In einer nächtlichen Aktion haben Experten der Deutschen Bahn den verunglückten Zug mithilfe von zwei Kränen wieder aufs Gleis gestellt. Im nächsten Schritt steht die Reparatur von Schienen und Bodenschwellen an, so müssen laut Polizei wohl rund 260 Bodenschwellen ausgetauscht werden. Demnach ist an Schienen und Fahrzeugen insgesamt ein Schaden von rund 1,4 Millionen Euro entstanden. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.