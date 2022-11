Die Stadt Ulm will in den Stadtteilen außerhalb der Kernstadt Container für Geflüchtete aufstellen. Aus einigen Ortschaften kommt deutliche Kritik am Vorgehen der Stadtverwaltung.

Container für die Unterbringung der Geflüchteten in den Ulmer Stadtteilen: Das ist der Plan der Stadtverwaltung. Aber es hagelt Kritik. Im Laufe des kommenden Jahres sollen 400 weitere Plätze für Geflüchtete geschaffen werden, um wegfallende Unterbringungen auszugleichen. Aber die Teilorte sind mit der Art und Weise und dem Tempo des Vorgehens nicht einverstanden.

"Bei einem so polarisierenden Thema in dieser Weise vorzugehen, deutet doch stark darauf hin, dass der Ortsfrieden keine Rolle spielt."

Unterbringung von Flüchtlingen: Offener Brief aus Mähringen

Es brauche mehr Bürgerbeteiligung und Diskussion über die Unterbringung, heißt es in einem Offenen Brief aus Mähringen: "Für uns als Mähringer Bürger ist es zunächst befremdlich, dass ein solch wichtiges Thema offenbar im Eilververfahren mit möglichst wenig Öffentlichkeitsbeteiligung abgehandelt werden soll. Bei einem so polarisierenden Thema in dieser Weise vorzugehen, deutet doch stark darauf hin, dass der Ortsfrieden keine Rolle spielt und eine offene Bürgerinformation nicht gewollt ist." Die im Brief formulierte Befürchtung ist, dass die Zahl der Geflüchteten in einigen Ortschaften zu einer Quote von 25 Prozent der Einwohnerzahl führen würde.

Unterbringung von Geflüchteten in Ulm: Differenzierte Kritik aus Jungingen

Im Ulmer Stadtteil Jungingen wurde das Thema am Dienstagabend in der Ortschaftsratssitzung diskutiert, vor allem ging es um den von der Stadt vorgeschlagenen Standort, so die dortige Ortsvorsteherin. Grundsätzlich sei man mit der Aufnahme der Geflüchteten einverstanden. Das Problem liege in den Standorten: Die Container auf möglichen zukünftigen Bauflächen aufzustellen, sei nicht gewünscht. Nun arbeite man an Gegenvorschlägen.

Zahlen zur Unterbringung Geflüchteter in Ulmer Stadtteilen Ziel ist es, Wohnraum für insgesamt 400 Geflüchtete in den Ortschaften zu schaffen

in den Ortschaften zu schaffen Welche Standorte ausgewählt werden, entscheidet der Gemeinderat im Februar kommenden Jahres

Die Stadt geht von einer Mindestbelegung von 25 bis 30 Menschen pro Standort aus

pro Standort aus Geplant sind Modulbauten, die laut einer Pressemitteilung der Stadt "in einigen Jahren" wieder abgebaut werden könnten. Die Container müssen für eine Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgelegt sein

ausgelegt sein Die Gesamtkosten für die Anschaffung und Aufstellung der Container wird auf einen Kostenrahmen von bis zu 10 Millionen Euro geschätzt Quellen: Pressemitteilung BM 270 der Stadt Ulm; Beschlussvorlage GD 393/22

Der Ulmer Gemeinderat wird im Februar entscheiden, welche Standorte in den Ortsteilen mit Unterkünften belegt werden. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Nico Pointner

"Wir können die umliegenden Ortschaften nicht außen vorlassen, alle, ohne Ausnahme sind gefordert, in dieser schwierigen Situation einen angemessenen Beitrag zu leisten."

Ulmer Stadtspitze fordert Solidarität

Die Stadt ist sich bewusst, dass sich in den Ortschaften Widerstand regt, hält der Kritik jedoch entgegen: Jede Woche kämen "35 bis 40 weitere Menschen hinzu, die vor Krieg und Gewalt in ihrer Heimat geflüchtet sind und hier Schutz suchen." Doch die bisherigen Unterbringungsmöglichkeiten in der Kernstadt und zahlreichen dezentralen Unterkünften stoßen an Kapazitätsgrenzen. Zudem soll im kommenden Jahr der Betrieb in der Ulmer Messe wieder aufgenommen werden. Das bedeutet, dass dort rund 100 Plätze für die Unterbringung wegfallen.

400 neue Plätze für jahrelange Nutzung

Der nahende Winter und das momentane Kriegsgeschehen in der Ukraine sowie die steigende Zahl der zugewiesenen Geflüchteten aus verschiedenen Ländern mache es erforderlich, dass mehr Kapazitäten mit längeren Laufzeiten geschaffen werden, heißt es in einer Vorlage für den Gemeinderat. Wie lange die belegten Flächen gebraucht werden, sei nicht absehbar. Die Stadt geht von einer jahrelangen Nutzung aus.

"Wann das sein wird, kann heute aber keiner sagen, denn niemand weiß, wie lange der Ukraine-Krieg noch dauern wird und wie es dort weitergeht. Machen wir uns keine Illusionen."

Bürgermeisterin Iris Mann betont, dass die Stadt eine sozial verträgliche Verteilung der Geflüchteten anstrebe. "Ziel ist es, dass der Anteil Geflüchteter in den dörflich geprägten Ortschaften nicht mehr als drei Prozent der Einwohnerzahl betragen wird", so Mann. Befürchtungen, es kämen Hunderte Geflüchteter in eine kleine Ortschaft, seien unbegründet.

Im Februar nächsten Jahres werde der Gemeinderat entscheiden, welche Standorte konkret und in welcher Reihenfolge belegt werden. Bereits am Donnerstag wird das Thema in der Hauptausschusssitzung des Ulmer Gemeinderates beraten.