Ulm: Wasserschäden in Stadtbibliothek und Sedelhöfen

Schaden in sechsstelliger Höhe

Wasserschäden haben an Heiligabend und Weihnachten zu enormen Schäden in der Ulmer Stadtbibliothek und an den Sedelhöfen geführt. Bei den Sedelhöfen geht die Polizei von einem Vorsatz aus.

Hiobsbotschaft zu Weihnachten: In der Ulmer Stadtbibliothek und in den Sedelhöfen gegenüber dem Ulmer Hauptbahnhof gab es über die Festtage Wasserschäden. Im Fall der Sedelhöfe ermittelt die Polizei. Eine geöffnete Sprinkleranlage sorgte in den Sedelhöfen in Ulm für einen Schaden in sechsstelliger Höhe. SWR Torsten Blümke Wassserschaden in sechsstelliger Höhe Am Heiligabend gegen 6 Uhr war der Wasserschaden in einem Gebäudekomplex der Sedelhöfe festgestellt worden, so die Polizei. Betroffen waren hauptsächlich ein Textilgeschäft sowie Geschäfts-und Büroräume vom zweiten Obergeschoss abwärts bis ins Untergeschoss. Teilweise stand das Wasser mehrere Zentimeter hoch. Deckenteile fielen herab. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen sechsstelligen Betrag. Die Feuerwehr setzte Wassersauger ein, um die Böden trockenzulegen. Mann soll Sprinkleranlage ausgelöst haben Die Polizei geht nach den bisherigen Ermittlungen davon aus, dass im zweiten Obergeschoss eine Wasserleitung der Sprinkleranlage absichtlich geöffnet wurde. Unter Tatverdacht steht ein Mann, der bereits in der Nacht aufgefallen war, heißt es im Polizeibericht. Nähere Angaben wollte ein Polizeisprecher mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen am Montagnachmittag nicht machen. Zur Spurensicherung war die Kriminalpolizei im Einsatz. Nach einem Wasserschaden ist die Stadtbibliothek Ulm derzeit ohne Strom und bleibt deshalb geschlossen. SWR Torsten Blümke Wasserschaden auch in der Stadtbibliothek Auch in der Glaspyramide der Ulmer Stadtbibliothek gab es am Zweiten Weihnachtstag einen Wasserschaden. Wie der Leiter der Bibliothek, Martin Szlatki, mitteilte, bleibt das Gebäude bis auf Weiteres geschlossen. Die Zentralbibliothek sei wegen des Wasserschadens ohne Strom. Eine Ausleihe oder Rückgabe sei deshalb nicht möglich. Ursache des Schadens ist offenbar ein technischer Defekt.

