Eine Fahrradfahrerin kommt mit Kopfverletzungen in eine Klinik, nachdem sie ein Unbekannter in Ulm mit dem Auto rammt und davonfährt. Der Unfall passiert direkt vor dem Polizeipräsidium.

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend in der Stadtmitte von Ulm eine Fahrradfahrerin gerammt. Laut Polizei stand die 33-Jährige mit ihrem Rad an einer roten Ampel. Sie verletzte sich bei dem Unfall schwer.

Fahrer begeht Unfallflucht

Die Frau wurde laut Polizei mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schlug hinter einer Verkehrsinsel mit dem Kopf voraus auf die Straße auf. Der Unfallort liegt direkt am Polizeipräsidium in der Ulmer Stadtmitte.

Zeugen sagten der Polizei, dass der Fahrer nach dem Zusammenstoß zwar kurz angehalten, sich aber nicht um die Verletzte gekümmert habe. Er sei stattdessen stadtauswärts davongerast. Bei dem Fahrzeug handele es sich vermutlich um einen dunklen Kleinwagen, der durch den Unfall an der Front beschädigt wurde.

Ermittler hoffen nach Unfall in Ulm auf Videoaufzeichnungen

Auf der Suche nach dem flüchtigen Fahrer werten die Ermittler Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras aus. Da zur Unfallzeit wegen der Fußballübertragung außerdem viele Menschen im Bereich der Unfallstelle unterwegs waren, hofft die Polizei auch auf weitere Zeugen.