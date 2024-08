Die VARTA AG mit Sitz in Ellwangen im Ostalbkreis hat sich mit Gläubigern und Investoren auf ein Sanierungskonzept geeinigt. Alle Werke des Batterieherstellers bleiben erhalten.

Die Einigung ist laut Finanzvorstand Marc Hundsdorf ein großer Durchbruch für VARTA AG: Der angeschlagene Ellwanger Batteriehersteller hat sich mit Investoren und Gläubigern auf einen Schuldenschnitt und zugleich frisches Geld für das Unternehmen geeinigt. Der Sportwagenhersteller Porsche steigt als Investor mit ein.

Mit der Umsetzung der heute vereinbarten Maßnahmen sind Finanzierung und Liquidität der Gruppe nun nachhaltig stabilisiert und langfristig gesichert.

VARTA teilte am Samstagnachmittag mit, dass sich das Unternehmen mit dem Großaktionär Michael Tojner, der Porsche AG und einem Großteil der Gläubiger nach langwierigen Verhandlungen auf einen Kompromiss geeinigt hat: Die Schulden sollen von 485 auf 200 Millionen Euro reduziert werden. Zugleich kommt von den Hauptinvestoren eine Finanzspritze von 60 Millionen Euro.

Die alten und neuen Schulden haben eine Laufzeit bis Ende 2027, hieß es vom Unternehmen. Das neue Geld sei wichtig für VARTA, so der Unternehmenssprecher am Samstag. Nur so sei das Unternehmen weiter handlungsfähig.

Porsche steigt bei VARTA ein

Dafür steigt die Porsche AG bei VARTA ein. Der Sportwagenhersteller teilte ebenfalls am Samstag mit, eine mehrheitlich die V4Drive Battery GmbH anzustreben. In der Gesellschaft bündele VARTA das Geschäft für großformatige Lithium-Ionen-Rundzellen, welche auch bei Porsche zum Einsatz kommen.

Alle Werke von VARTA bleiben erhalten

Es bleiben alle VARTA-Werke erhalten, betonte ein Sprecher der Varta AG am Samstag. In der Mitteilung der Porsche AG hieß es zudem, man halte am Bau einer weiteren Produktionsanlage für Booster-Zellen in Nördlingen unweit von Ellwangen fest. Sie solle kommendes Jahr in Betrieb gehen.

Varta verlässt die Börse

Die VARTA-Aktionäre verlieren ihren Einsatz. Das Sanierungskonzept sieht vor, dass sich das Unternehmen von der Börse zurückzieht. Im Zuge des Restrukturierungsverfahrens könne die VARTA AG in eine GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) umgewandelt werden, hieß es weiter.

VARTA-Chef Michael Ostermann hatte im Juli eine radikale vorinsolvenzliche Sanierung angekündigt. Das Unternehmen sei nach Fehlinvestitionen nicht mehr in der Lage, seinen Schuldenberg zu bedienen.