Spannung für die Aktionäre des Ellwanger Batterieherstellers VARTA: Bei der virtuellen Hauptversammlung am Dienstag geht es auch um die geplante Umstrukturierung mit Stellenabbau.

Die Hauptversammlung des Batterieherstellers VARTA in Ellwangen am Dienstag findet virtuell statt. Aktionärinnen und Aktionäre werden deshalb nicht vor Ort sein. Thema wird jedoch auch die geplante Umstrukturierung des kriselnden Batterieherstellers sein.

Nach Jahren des Höhenflugs gab es in letzter Zeit von VARTA fast nur schlechte Nachrichten. Es wurde Kurzarbeit am Standort Nördlingen verkündet sowie der Abbau von fast 400 Arbeitsplätzen im Großraum Ellwangen. VARTA beschaffte sich über Aktienverkäufe frisches Geld und einigte sich mit beteiligten Banken auf ein umfangreiches Sanierungskonzept. Bei der Hauptversammlung am Dienstag will das Unternehmen laut einer Sprecherin über den aktuellen Stand der Restrukturierungspläne informieren.

Das dürfte auch für Aktionäre von VARTA interessant werden: Ihre Aktien haben in den letzten knapp zwei Jahren 90 Prozent an Wert verloren. Aktionärsvertreter haben sich vor der Hauptversammlung laut Angaben der Nachrichtenagentur dpa enttäuscht über die jüngste Geschäftsentwicklung gezeigt. "Im Hinblick auf die große Hoffnung ist die Enttäuschung umso größer", sagte Nikolaus Lutje von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Mit Batterien sei VARTA von der Technologie her eigentlich ein Unternehmen, das in die Zeit passe. Aus diesem Zukunftsthema müsse das Unternehmen aus Ellwangen (Ostalbkreis) mehr herausholen, sagte Lutje.

VARTA in Ellwangen: Stellenabbau angekündigt

Um Kosten zu senken, hatte VARTA im April angekündigt, unternehmensweit rund 800 Vollzeitstellen abzubauen. In Deutschland sollen demnach in den nächsten zwei Jahren rund 390 Stellen gestrichen werden. Die jüngere Vergangenheit sei unschön gelaufen, so Lutje. Das im März beschlossene Restrukturierungsprogramm sei erforderlich gewesen, es habe ein Zeichen an den Kapitalmarkt gebraucht. Nach Ansicht des Aktionärsvertreters kann man dem Vorstand nicht den Willen absprechen, etwas zu tun. Die Weichen seien so gestellt, dass es klappen könnte, aus der Situation wieder herauszukommen. Dazu sagte Nikolaus Lutje dem SWR:





VARTA hatte im vergangenen Geschäftsjahr tiefrote Zahlen geschrieben. Der Kurs der Aktie lag zuletzt laut dpa etwas unter 20 Euro, vor einem Jahr hatte sie noch gut 80 Euro gekostet.