per Mail teilen

Nach dem tödlichen Unfall in Blaustein mit einem achtjährigen Mädchen wird die Staatsanwaltschaft den Unfallfahrer anklagen. Der 85-Jährige hatte das Kind auf dem Gehweg erfasst.

Im Fall des Mitte August bei einem Unfall in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) getöteten Mädchens soll der 85-jährige Unfallfahrer wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden. Das hat die Staatsanwaltschaft Ulm am Mittwoch auf SWR-Anfrage mitgeteilt.

Momentan gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass der 85-jährige Autofahrer gesundheitliche Probleme hatte. Der Beschuldigte mache bislang keine Angaben und habe auch verweigert, seine Ärzte von der Schweigepflicht zu entbinden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft dem SWR.

Gutachten zu tödlichem Unfall in Auftrag gegeben

Dem 85-Jährigen wurde der Führerschein entzogen. Außerdem gab die Behörde ein Gutachten zur Unfallrekonstruktion in Auftrag.

Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm prüften in ihren Ermittlungen, ob den 85-jährigen Fahrer eine Schuld trifft oder ob ein medizinischer Notfall zu dem Unfall auf dem Gehweg an der B28 in Blaustein geführt hat. Dabei war das achtjährige Mädchen von dem Auto des Mannes erfasst und tödlich verletzt worden.

Große Anteilnahme der Bevölkerung in Blaustein

Der Unfall hatte in Blaustein große Bestürzung hervorgerufen. Die Unglücksstelle wurde zu einem Ort von Trauer - Kerzen, Blumen und Teddys zeugten von der Anteilnahme der Bevölkerung. Der Blausteiner Bürgermeister Konrad Menz (CDU) war bei der muslimischen Bestattung des Mädchens auf dem Friedhof im Stadtteil Arnegg dabei.

Menz sicherte der Familie auch die Hilfe der Stadt bei der Suche nach einer neuen Wohnung zu. Die Angehörigen des Mädchens hatten nach dem Unfall mitgeteilt, Blaustein verlassen zu wollen, um Abstand zu dem nahegelegenen Unfallort zu bekommen.

Online-Spendenaktion für Familie des Mädchens

Bei der Online-Spendenaktion einer engagierten Blausteinerin für die Familie der Achtjährigen sind bislang (Stand 28.8.) rund 11.000 Euro zusammengekommen. Fast 300 Menschen haben gespendet.