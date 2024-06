per Mail teilen

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Ostalbkreis ums Leben gekommen. Die Fahrerin des Autos hatte ihm die Vorfahrt genommen.

Ein 36-Jähriger Fahrer eines Motorrads ist am Freitagabend bei einem Unfall bei Westhausen (Ostalbkreis) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte, habe eine 42-jährige Autofahrerin beim Abbiegen mit ihrem Fahrzeug auf einen Feldweg die Vorfahrt missachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann starb noch am Unfallort.

Der Sachschaden beläuft sich laut den Beamten auf etwa 18.000 Euro, die Straße zwischen Westhausen und Weiler musste für mehrere Stunden gesperrt werden.