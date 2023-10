Der Klimawandel kommt bei den Christbäumen an: Die Trockenheit sorgt beispielsweise bei einem Bauern in Langenau für vertrocknete Bäume. Für Weihnachten in diesem Jahr ist das noch kein Problem.

Video herunterladen (40,7 MB | MP4) Der trockene Sommer macht Christbaum-Plantagenbesitzern zu schaffen: Der junge Landwirt Christian Häge aus Langenau (Alb-Donau-Kreis) berichtet von einem Totalausfall bei den in diesem Sommer angepflanzten Bäumchen. Der Boden sei zu trocken, die Tannen hätten zu wenig Wasser für ein gutes Wachstum bekommen, so Häge. Trockenheit auf der Christbaum-Plantage: Viele in diesem Sommer gepflanzte Tannen konnten nicht richtig anwachsen. SWR Jorina Stuber Junge Christbäume können nicht richtig wachsen Für den Landwirt bedeutet das, dass er die in diesem Jahr gepflanzten Bäume alle noch einmal pflanzen muss. Damit verdoppeln sich die Investitionen. Er zeigt auf ein kleines Tännchen, dessen Spitze verdorrt ist. Der Baum würde noch in die Breite wachsen, erklärt Häge. Doch in die Höhe käme er nicht mehr. Wir haben im Frühjahr diesen Jahres neu angepflanzt, die Pflanzen sind überhaupt nicht angewachsen, das war ein Totalausfall bei uns. Die Christbaum-Plantage von Christian Häge: rechts im Bild sind die grünen Tannen, die in diesem Jahr verkauft werden. SWR Jorina Stuber Doch hat dies Auswirkungen auf den Verkauf der Bäume? "Dieses Jahr noch nicht", erklärt Häge. Die Tannenbäume brauchen in der Regel acht Jahre, um groß genug für den Verkauf zu werden. In Zukunft müssen Landwirte jedoch mit erschwerten Bedingungen rechnen und dementsprechend handeln. Eine mögliche Lösung wäre das Anpflanzen von anderen Baumkulturen oder die Erhöhung der Wasserversorgung, so der Landwirt.