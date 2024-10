In einem Supermarkt in Aalen ist am Freitagmittag an mehreren Stellen Feuer gelegt worden. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen. Verletzt wurde niemand.

Brennendes Klopapier und Feuer an weiteren Stellen - in Aalen (Ostalbkreis) ist am Freitagmittag ein Supermarkt evakuiert worden. Die Polizei hat zwei Männer festgenommen. Audio herunterladen (412 kB | MP3) Das Feuer konnte von einem Mitarbeiter des Supermarktes gelöscht werden. Die Feuerwehr stellte weitere kleinere Brandherde fest. Im Zuge der Ermittlungen nahm die Polizei vor Ort zwei Männer fest. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Supermarkt musste vorübergehend geschlossen werden. Am Nachmittag wurde er wieder geöffnet. Weitere kleine Brände in Oberkochen Am Freitagmorgen hatte es bereits im nahegelegenen Oberkochen gebrannt. Zunächst stand ein Mülleimer beim Bahnhof in Flammen. Später beobachtete eine Zeugin, wie zwei Männer in einem Supermarkt einen Eierkarton anzündeten. Hier entstand kein größerer Schaden. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich dabei um die beiden Männer handelte, die später in Aalen zündelten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.