per Mail teilen

Der für Donnerstag geplante Rathaussturm in Oberkochen im Ostalbkreis fällt aus. Der Bürgermeister hat die traditionelle Narrenveranstaltung der Stadt abgesagt - in Reimform.

In Oberkochen hat Bürgermeister Peter Traub (Freie Wähler) den traditionellen Rathaussturm mit einer Ankündigung im Amtsblatt abgesagt. Der Grund ist die Rede, die die Narren beim Rathaussturm halten wollten.

Der Bürgermeister bekommt die Rede jedes Jahr vorab, um seine Gegenrede vorbereiten zu können. Seiner Meinung nach hat sich die Narrenzunft Oberkochen in diesem Jahr aber im Ton vergriffen. Es seien Grenzen des Anstands und Respekts überschritten worden, sagte Bürgermeister Traub dem SWR.

Harsche Kritik am Rathaussturm - Absage als Reaktion

Die Narrenzunft wollte öffentlich kritisieren, dass der Rathaussturm in Oberkochen nicht mehr attraktiv sei und welche Rolle die Stadt dabei spiele. Die Veranstaltung sei gar "am Arsch". Der Bürgermeister reagiert in gereimten Versen.

Die Rede der Narrenzunft Oberkochen haben ihn konsterniert. "Auch sonst hat man sich im Ton vergriffen, jedoch hab' ich als Schultes reagiert, den Rathaussturm daraufhin abgepfiffen."

Narrenzunft Oberkochen will den Streit beilegen

Der Zunftmeister hat sich bislang nicht zu der Absage geäußert. Man wolle erst mit der Stadtverwaltung den Streit beilegen.