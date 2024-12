In Bussen und Straßenbahnen in Ulm und Neu-Ulm sind neue Ansagen für Haltestellen zu hören. An der Aktion "SWR meets SWU" haben sich auch Prominente beteiligt.

Die Ansage der Namen von Haltestellen in Straßenbahnen und Bussen klingen meist eher förmlich - nicht so in Ulm und Neu-Ulm. Hier tönen ganz verschiedene Stimmen durch die Lautsprecher. Von Bürgerinnen und Bürgern - und von Prominenten.

"Nächste Haltestelle - Rathaus Neu-Ulm": Wer in der Buslinie 5 der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm ganz genau hinhört, der bemerkt: Hier begrüßt die Chefin höchstpersönlich. Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) hat die Rathaus-Haltestelle selbst eingesprochen. Anlass war die Kulturnacht im SWR Studio Ulm im September.

Es ist die Neuauflage von "SWR meets SWU" im Jahr 2022. Kinder, Jugendliche und Erwachsene konnten auch 2024 im Ü-Wagen oder im Studio des SWR in Ulm die Namen von Haltestellen einsprechen. Hunderte Aufnahmen wurden dabei abgespeichert. Viele von ihnen laufen jetzt in der Buslinie 5 sowie in den beiden Ulmer Straßenbahnlinien.

"Arena" und "Donaustadion"

Auf Neu-Ulmer Seite hat noch ein "Promi" mitgemacht: Thomy Klepeisz, Kapitän des Basketball-Bundesligisten ratiopharm Ulm. Er sagt den Ort an, wo die Heimspiele der Korbjäger stattfinden: "Nächste Haltestelle - Arena". Sichtlich Spaß hatte bei der Aktion auch der Kapitän des Fußball-Zweitligisten SSV Ulm 1846, Johannes Reichert. "Wir haben früher als Kinder schon Haltestellen eingesprochen." Bei der Anfahrt hört sich das in der Straßenbahnlinie 1 ab sofort so an: "Nächste Haltestelle: Donaustadion".

"Theater" mal fröhlich, mal streng

Welche Bandbreite die Ansage einer Haltestelle haben kann, hat Gunther Nickles gezeigt. Er ist Schauspieler am Theater Ulm. Für "SWR meets SWU" schlüpfte er in die Rolle des Ansagers - mal heiter, mal streng, mal melodiös.

Seriös, wie es sich für ein Stadtoberhaupt gehört, sagt Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD) den Halt am "Rathaus Ulm" an. Bis Anfang nächsten Jahres hören Fahrgäste seine Stimme in Buslinie 5.

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm werden die Ansagen nach dem Jahreswechsel noch einmal austauschen. So schön, bunt und vielfältig sind die Stimmen von großen und kleinen Besuchern während der Kulturnacht im SWR Studio Ulm. Den "Petrusplatz" in Neu-Ulm gibt es ab sofort mit rollendem "R". Die "Rosengasse" ist so sanft eingesprochen wie eine Rosenblüte nicht sein kann. Und ein ganz kleiner Sprecher hat an einer zentralen Umstiegsstelle seinen großen Auftritt: "Nächste Haltestelle: Hauptbahnhof".