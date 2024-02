Die Polizei ist am Dienstag in Ulm im Bereich zwischen Hauptbahnhof und Lederhof erneut gegen Straßenkriminalität vorgegangen. Mehr als hundert Beamte waren im Einsatz.

Das Polizeipräsidium Ulm hat sich am Dienstag bei einer Großkontrolle gegen Straßenkriminalität auf den Bereich zwischen Ulmer Hauptbahnhof und Lederhof konzentriert. Mehr als hundert Beamte und Beamtinnen waren in der Innenstadt im Einsatz. Laut Polizei soll das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger sowie des Einzelhandels in Ulm gestärkt werden.

Brennpunkt Lederhof: Polizei will weiter kontrollieren

Das Gebiet zwischen dem Lederhof und dem Ulmer Hauptbahnhof gilt als sozialer Brennpunkt. Dort gibt es immer wieder Vandalismus und Drogendelikte.

Laut Polizeisprecher Steffen Maier soll durch die zweite Großkontrolle innerhalb von wenigen Wochen der Druck auf das Klientel am Lederhof erhöht werden. Mehrere Menschen wurden am Dienstagnachmittag kontrolliert, Polizeibeamte erfassten die Personalien, teils wurden Platzverweise ausgesprochen. Auch in nächster Zeit wird es in dem Bereich weitere Kontrollen geben, so Maier.

Wir wollen weiter präsent sein, wir sind auch im täglichen Dienst hier präsent.

Im Bereich des Ulmer Lederhofs haben Polizeibeamte am Dienstag Personalien kontrolliert und teils Platzverweise erteilt. SWR Peter Schmid

Immer wieder muss die Polizei zu Kontrollen und Festnahmen in der Drogen- und Trinkerszene rund um den Hauptbahnhof anrücken. Inzwischen gibt es beim Polizeirevier Ulm-Mitte die Ermittlungsgruppe "Einstein", die sich mit den Problemen beschäftigt.